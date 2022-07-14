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Звезды14 июля 2022 8:12

Оскар Кучера заявил, что Максиму Галкину грозит до семи лет тюрьмы

Официального подтверждения возбуждения уголовного дела против юмориста до сих пор нет
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Максим Галкин

Максим Галкин

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущий и актер Оскар Кучера заявил, что юмористу Максиму Галкину грозит до семи лет тюрьмы по делу о фейках про Вооруженные силы России. Соответствующее утверждение опубликовано в телеграм-канале артиста.

Стоит отметить, что официального подтверждения возбуждения уголовного дела против юмориста до сих пор нет. О якобы начавшемся уголовном преследовании Галкина сообщил экс-депутат Госдумы Роман Худяков, при этом уточнив, что "прочитал об этом в новостях".

Незадолго до этого ростовский блогер опубликовал ответ полиции на его обращение с просьбой проверить высказывание юмориста на предмет распространения ложных сведений о российской армии. В документе говорится, что материалы передали на проверку в Следственный комитет.

Звездный адвокат Андрей Алешкин предположил, что блогер просто перепутал два юридических понятия – проверка по делу и возбуждение уголовного дела. Кроме того, он уточнил, что наказание по заявленной статье предусматривает не семь лет лишения свободы, а три. Подробности можно узнать в материале "Комсомольской правды".