Оскар Кучера заявил, что Максиму Галкину грозит до семи лет тюрьмы

Максим Галкин Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущий и актер Оскар Кучера заявил, что юмористу Максиму Галкину грозит до семи лет тюрьмы по делу о фейках про Вооруженные силы России. Соответствующее утверждение опубликовано в телеграм-канале артиста.

Стоит отметить, что официального подтверждения возбуждения уголовного дела против юмориста до сих пор нет. О якобы начавшемся уголовном преследовании Галкина сообщил экс-депутат Госдумы Роман Худяков, при этом уточнив, что "прочитал об этом в новостях".

Незадолго до этого ростовский блогер опубликовал ответ полиции на его обращение с просьбой проверить высказывание юмориста на предмет распространения ложных сведений о российской армии. В документе говорится, что материалы передали на проверку в Следственный комитет.

Звездный адвокат Андрей Алешкин предположил, что блогер просто перепутал два юридических понятия – проверка по делу и возбуждение уголовного дела. Кроме того, он уточнил, что наказание по заявленной статье предусматривает не семь лет лишения свободы, а три. Подробности можно узнать в материале "Комсомольской правды".