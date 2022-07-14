IKEA сообщила, что доставка товаров в Москву и Санкт-Петербург невозможна в ближайшее время

IKEA заявила, что доставка товаров в Москву и Санкт-Петербург невозможна в ближайшее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ретейлер IKEA сообщил, что доставка товаров в Москву и Санкт-Петербург невозможна в ближайшее время.

- Все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты. Обращаем ваше внимание, что личный кабинет и список покупок на сайте не доступны – рекомендуем добавлять товары непосредственно в корзину, — говорится в сообщении организации.

Ранее IKEA создала онлайн-очередь для желающих приобрести товары на распродаже в России. В сообщении уточняется, что для совершения покупки следует подождать некоторое время на странице ожидания. IKEA также предостерегла пользователей от обновления страницы ожидания. В противном случае они будут перенесены в конец очереди. Также россиянам рекомендовали добавлять интересующие товары в корзину, так как личный кабинет и список покупок недоступны.

Как ранее писал сайт kp.ru, IKEA должен был начать онлайн-распродажу в минувший вторник, 5 июля, однако не смог сделать это из-за сбоя на сайте. В связи с этим компания предложила покупателям оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки.