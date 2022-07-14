Фестиваль кружева «Vita Lace» собрал в Вологде более 350 кружевниц

Участие в форуме принимают порядка 350 участников из регионов России, международная панель форума представлена кружевницами из Польши, Эстонии и Узбекистана.

«В объявленный Президентом Год культурного наследия народов России центральной темой кружевного форума на Вологодчине станут «Истоки» – что символично, потому что и сам фестиваль обращает нас к корням, к истокам, к нашему традиционному промыслу, ставшему наряду с маслом визитной карточкой Вологодчины», – сказал первый заместитель губернатора области Антон Кольцов.

В вологодском кремле в дни фестиваля будет работать выставка конкурсных работ его участников «Изменчивое кружево: от истоков к современности», на кремлевской площади развернулась ярмарка изделий народных промыслов. Для участников фестиваля организаторы подготовили лекции, мастер-классы ведущих специалистов в деле кружевоплетения, в том числе искусствоведов государственного Русского музея.

Самым ярким событием фестиваля станет акция одновременного массового кружевоплетения. 16 июля 250 кружевниц в течение двух часов будут выплетать по заранее подготовленным сколкам вензель и корону российской императорской семьи. В этом году акцию назвали «Кружевная ассамблея», она посвящена 350-летию со дня рождения Петра I.