IT-специалист объяснил, откуда у мошенников номера телефонов россиян

IT-специалист рассказал, что мошенники покупают персональные данные россиян на специальных биржах Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер объяснил, откуда мошенники берут номера телефонов россиян.

Многие сталкиваются с тем, что звонящие обращаются к ним по имени и знают многие персональные данные.

Эксперт объяснил, что эту информацию преступники черпают из взломанных сайтов с базами данных. Часто их продают на специализированных биржах.

- Защищенность наших данных даже в государственных сервисах оставляет желать лучшего, и они, безусловно, оттуда утекают, - говорит специалист NEWS.ru.

Он подчеркивает, что никаких секретов из утечки данных уже не делают, с этим сталкиваются многие, а новости про слив информации появляются регулярно.

Современный человек с трудом вспомнит, где регистрируется и оставляет свои данные. Базы собирают воедино, «склеивают», таким образом к имени и фамилии подбирается номер телефона, данные про автомобиль.

- Не нужно быть экспертом, чтобы купить такую базу данных. Покупают эти лоты организованные сообщества мошенников, у которых зачастую имеются кол-центры. Там люди работают за зарплату и пытают обмануть доверчивых граждан, - заключил эксперт.