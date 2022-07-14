Захарова заявила, что США помогали Украине бомбить Донбасс при помощи РСЗО HIMARS

Мария Захарова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты Америки предоставляли Украине разведданные для обстрелов Донбасса при помощи РСЗО HIMARS.

- Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведывательные сведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицеливаться, — сказала Захарова.

Рост активности со стороны Вооруженных сил Украины связан именно с поставками этого вооружения, выразила убеждение представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что американские РСЗО HIMARS не влияют на положение Вооруженных сил Украины на фронте. По словам Пушилина, уже никто не сомневается в том, что Киев применяет все виды оружия без раздумья.

До этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал удар американской РСЗО HIMARS по населённому пункту Новая Каховка в Херсонской области прямым следствием поставок Соединёнными Штатами вооружений Украине. Напомним, после удара украинских вооруженных сил по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, был поврежден рынок, больница и жилые дома. Кроме того, в военно-гражданской администрации области уже сообщили, что удар по Новой Каховке был нанесен американскими ракетами РСЗО Himars.