Цена нефти Brent опустилась ниже 98 долларов впервые с 11 апреля 2022 года

Стоимость нефти Brent опустилась ниже 98 долларов впервые с 11 апреля 2022 года Фото: REUTERS

Стоимости нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 98 долларов. Это произошло впервые с 11 апреля 2022 года.

По состоянию на 11:41 по московскому времени, стоимость Brent теряла 1,6%, опускаясь до 97,98 доллара за баррель. К 11:44 цена топлива этой марки ускорила снижение и находилась на уровне 97,71 доллара за баррель. Таким образом, стоимость снизилась на 1,87 процента.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия поставляет рекордные объемы нефтепродуктов в страны Ближнего Востока на фоне планомерного отказа Европейского союза от российской нефти. Только в июне 2022 года на этот рынок из РФ ежесуточно направлялось 155 тысяч баррелей мазута, бензина, авиакеросина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, как следует из данных аналитической компании Vortexa. Это максимальный объем минимум с 2016 года. При этом до начала российской спецоперации на Украине поставки составляли только порядка 30 тысяч баррелей в сутки. Аналитики прогнозируют, что экспорт России на Ближний Восток продолжит расти и в ближайшие месяцы превысит 220 тысяч баррелей в сутки.