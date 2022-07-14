Захарова назвала "адским цирком" ситуацию вокруг турбин для "Северного потока"

Мария Захарова Фото: REUTERS

Ситуация вокруг турбин для "Северного потока" похожа на "какой-то адский цирк", заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире канала "Соловьев Live" в четверг, 14 июля 2022 года.

"Я считаю, что ситуация вокруг турбин - это какой-то адский цирк: принять сначала весь комплекс мер, не задав себе ни единого вопроса относительно того, как они сами будут реализовывать свои меры на примере своей компании и своих хотя бы флагманских направлений экономики, финансов и так далее", - подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что запад собственными руками поставил под удар свои жизненно важные сферы, толкнув их "на грань выживания".

Как ранее писал сайт kp.ru, временный поверенный в делах РФ в Канаде Владимир Проскуряков заявил, что решение Канады по отправке в Германию турбины, необходимой для работы "Северного потока", является явным прецедентом нарушения введенных коллективным Западом санкций.

Напомним, ранее Оттава приняла решение вернуть Берлину турбину Siemens для "Северного потока". Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал такое решение канадских властей. Однако позже Министерство внутренних дел Украины и Минэнерго страны в своем обращении призвали канадский парламент отменить такое решение. В ответ в немецком правительстве заявили, что приняли к сведению обращение Киева.