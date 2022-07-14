Wall Street Journal: отношения Саудовской Аравии и России укрепились благодаря Путину

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саудовская Аравия благодаря усилиям президента России Владимира Путина стала к РФ ближе, чем когда-либо, сообщает издание Wall Street Journal.

"Российскому лидеру удалось укрепить отношения с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом, в то время как большая часть развитых государств избегала его", - отметил автор публикации, добавив, что такая связь важна.

Также издание отметило, что президент Соединенных Штатов Джо Байден, напротив, никогда не встречался с принцем Мухаммедом и даже не беседовал с ним по телефону, а в ходе предвыборной кампании пообещал относиться к Саудовской Аравии как к "изгою".

Ранее сообщалось, что Россия, Саудовская Аравия и Китай создают суперкоалицию. Подписан очередной многомиллиардный проект. Также эксперт отметил, что в 2021 году Саудовская Аравия поставила в Китай 88 млн тонн нефти, а РФ – 80 млн тонн. Но уже в этом году лидерство может перехватить Россия.