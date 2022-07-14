Суд Москвы арестовал по обвинению в госизмене вице-президента российско-финской компании

Московский суд арестовал россиянина Тимофеева по обвинению в госизмене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Тимофеева, обвиняемого в государственной измене. По данным ТАСС, он является вице-президентом одной из российско-финских компаний, связанных со строительством ледоколов, и якобы имел доступ к информации о работе предприятия "Янтарь".

"Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и отправил под стражу Валерия Тимофеева", - сообщает источник агентства.

Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Дополнительной информации о деле нет.

В начале июня следователи Федеральной службы безопасности задержали в Москве местную жительницу по подозрению в государственной измене. Сотрудники ведомства направили в суд ходатайство о заключении женщины под стражу. Оно было удовлетворено, и подозревамая отправлена под стражу на два месяца - до 13 августа 2022. Задержанная является индивидуальным предпринимателем, она учредила два юридических лица.

Как писал сайт Kp.ru, в феврале этого года Лефортовский суд Москвы принял решение о заключении в СИЗО очередного гражданина России, которого подозревают в государственной измене. Материалы дела, как и в большинстве случаев, связанных с государственной изменой, засекречены.