МИД заявил, что российская спецоперация продолжится, несмотря на поддержку Украины со стороны США

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на все попытки Запада укреплять боеспособность Украины, Россия продолжит спецоперацию до достижения своих целей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в Москве.

"Как бы конечно ни старались Соединенные Штаты и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как не один раз заявляло российское руководство, проводимая Россией СВО будет продолжена, и все ...поставленные задачи будут выполнены", - подытожила дипломат.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 июля 2022 года можно прочитать здесь.