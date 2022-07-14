Новая встреча делегаций по экспорту зерна из Украины пройдет на следующей неделе

Новая встреча делегаций по вопросу экспорта зерна из Украины запланирована на следующую неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следующий раунд переговоров делегаций России, Украины, Турции и Организации объединенных наций (ООН) пройдет на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

По его словам, предположительно, встреча состоится 20-21 июля, однако точную ее дату еще предстоит утвердить.

"Это пока не точно, все согласуется сторонами, корректировки возможны", - заявил собеседник агентства.

Как ранее писал сайт kp.ru, западные журналисты сообщили, что предыдущий раунд переговоров в Стамбуле завершился утверждением "всеобъемлющего соглашения" по экспорту украинского зерна. По их информации, сделка включает в себя прекращение огня пределах маршрута перевозящих продовольствие судов и разминирование портов.

Для окончательного утверждения соглашения требуется согласие президента России Владимира Путина, которое может быть дано во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране, утверждают журналисты.