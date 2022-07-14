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Экономика14 июля 2022 9:48

Новая встреча делегаций по экспорту зерна из Украины пройдет на следующей неделе

Точную дату переговоров еще предстоит утвердить
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Новая встреча делегаций по вопросу экспорта зерна из Украины запланирована на следующую неделю

Новая встреча делегаций по вопросу экспорта зерна из Украины запланирована на следующую неделю

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следующий раунд переговоров делегаций России, Украины, Турции и Организации объединенных наций (ООН) пройдет на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

По его словам, предположительно, встреча состоится 20-21 июля, однако точную ее дату еще предстоит утвердить.

"Это пока не точно, все согласуется сторонами, корректировки возможны", - заявил собеседник агентства.

Как ранее писал сайт kp.ru, западные журналисты сообщили, что предыдущий раунд переговоров в Стамбуле завершился утверждением "всеобъемлющего соглашения" по экспорту украинского зерна. По их информации, сделка включает в себя прекращение огня пределах маршрута перевозящих продовольствие судов и разминирование портов.

Для окончательного утверждения соглашения требуется согласие президента России Владимира Путина, которое может быть дано во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране, утверждают журналисты.