Запасы газа Германии начали уменьшаться на фоне приостановки "Северного потока"

Запасы газа Германии начали уменьшаться Фото: REUTERS

Суточный отбор газа из подземных хранилищ Германии превысил закачку впервые с апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Так, 12 июля из немецких газовых хранилищ (ГПХ) отобрано 85,5 млн кубометров голубого топлива, в то время как поступление в ГПХ составило только 72,6 млн кубов.

Таким образом, всего за сутки запасы газа Германии уменьшились почти на 13 млн кубометров.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 11 июля 2022 года работа газопровода "Северный поток" приостановлена. Данная мера связана с плановым ежегодным техническим обслуживанием. Предполагается, что оно продлится 10 дней – до 21 июля 2022 года.

Таким образом, с понедельника природный газ из России продолжает поступать в страны Западной и Центральной Европы лишь по одной транзитной ветке через Украину.