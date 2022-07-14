Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика14 июля 2022 10:03

Запасы газа Германии начали уменьшаться на фоне приостановки "Северного потока"

Отбор превысил закачку почти на 13 млн кубометров
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Запасы газа Германии начали уменьшаться

Запасы газа Германии начали уменьшаться

Фото: REUTERS

Суточный отбор газа из подземных хранилищ Германии превысил закачку впервые с апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Так, 12 июля из немецких газовых хранилищ (ГПХ) отобрано 85,5 млн кубометров голубого топлива, в то время как поступление в ГПХ составило только 72,6 млн кубов.

Таким образом, всего за сутки запасы газа Германии уменьшились почти на 13 млн кубометров.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 11 июля 2022 года работа газопровода "Северный поток" приостановлена. Данная мера связана с плановым ежегодным техническим обслуживанием. Предполагается, что оно продлится 10 дней – до 21 июля 2022 года.

Таким образом, с понедельника природный газ из России продолжает поступать в страны Западной и Центральной Европы лишь по одной транзитной ветке через Украину.