МИД России предостерег Молдавию от присоединения к западным санкциям

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия предостерегает Кишинев от присоединения к санкциям Запада в отношении Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В России не остались незамеченными продолжающиеся усилия ЕС и НАТО, направленные на то, чтобы полностью встроить Молдавию в свою антироссийскую кампанию, а также освоить ее территорию под видом оказания содействия в сфере безопасности", - отметила Захарова.

Ранее глава делегации Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс отмечал, что ЕС не требует от Молдавии присоединиться к санкциям, но считает важным развитие республики в этом направлении.

Отметил, что после начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 июля 2022 года можно прочитать здесь.