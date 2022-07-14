Захарова заявила о душевном расстройстве украинских политиков после законопроекта о признании Ичкерии*

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала внесенный в Верховную Раду Украины проект закона о признании Ичкерии*.

- Мне кажется, это лишний раз демонстрирует вот такую явную экстремистскую идеологию и какое-то даже душевное расстройство тех, кто сейчас творит историю Украины, — сказала она в ходе брифинга.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что законопроект — это юридический казус, говорящий о безграмотности его авторов. Он выразил мнение, что подобные законопроекты красноречиво говорят о «качестве» законотворческой работы украинских парламентариев.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял законопроект, напомнив, что такого государства не существует даже на бумаге. Политик назвал законопроект «нелепым» и «абсурдным», предложив депутатам Рады провести дебаты «о признании Плутона планетой» и ли о том, «не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля».

*«Чеченская Республика Ичкерия» - запрещенная в РФ террористическая организация