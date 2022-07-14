В России ввели уголовную ответственность за призывы к действиям против безопасности страны

Путин ввел уголовную ответственность за призывы к действиям против безопасности России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь за подобные действия грозит до четырех лет лишения свободы. Аналогичное наказание предусмотрено за воспрепятствование исполнению органами власти и должностными лицами их полномочий по обеспечению безопасности страны.

Если запрещенные действия совершены с использованием служебного положения, средств массовой информации или интернета, то нарушителю будет грозить уже до шести лет тюрьмы.

Когда противоправная деятельность ведется организованной группой, максимальный срок лишения свободы может быть увеличен до семи лет.

Как ранее писал сайт kp.ru, еще в марте 2022 года Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за призывы к санкциям в отношении России.

Согласно документу, Уголовный кодекс (УК) РФ дополняется новой статьей, по которой призывы к введению или продлению политических или экономических санкционных мер иностранными государствами или компаниями в отношении России, а также ее граждан, либо российских юридических лиц будут наказываться штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период до трех лет.