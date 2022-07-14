TikTok не планирует снимать запрет на публикацию видео в России Фото: Shutterstock

Многие зарубежные социальные сети стали работать с ограничениями в России весной 2022 года. Пока возможные послабления даже не обсуждаются, но источники настаивают, что китайская сеть TikTok снимет запрет на публикацию видео для россиян уже в сентябре. Называется дата разблокировки – 27 число.

В пресс-службе соцсети видели эти новости и отреагировали на них. Представители компании опровергают достоверность информации.

- В сервисе TikTok нет и в настоящее время не планируется изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена, — заявили представители сервиса, отвечая на запрос Life.

Тем временем, источник близкий к компании подтвердил телеканалу "360", что осенью все запреты и ограничения для россиян будут сняты. TikTok не заявлял об уходе из России, а просто приостановил генерацию контента: россияне все еще могут общаться и смотреть видео блогеров из других стран/

Стоит отметить, что почти половина жителей России (47%) не отмечают никакого влияния на свою жизнь от блокировок зарубежных социальных сетей. Только 15% опрошенных заметили реальное влияние от закрытия соцсетей для пользователей из России, сообщает RT.