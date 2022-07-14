Путин прировнял к госизмене переход на сторону противника во время вооруженного конфликта

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому переход на сторону противника во время вооруженного конфликта приравнивается к государственной измене. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о случаях, когда гражданин страны участвует в военных действиях на территории другого государства в целях, противоречащих интересам России. Максимальное наказание за это предусматривает 20 лет лишения свободы.

Аналогичный срок грозит за шпионаж, разглашение гостайны, помощь в деятельности иностранной организации или другого государства, направленной против безопасности Российской Федерации.

Как ранее писал сайт kp.ru, в этот же день Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Наказание предусматривает до семи лет лишения свободы, если действия совершены организованной группой, до шести – с использованием интернета (СМИ, должностного положения). В остальных случаях верхняя планка составила четыре года тюрьмы.