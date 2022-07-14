Премьер Шимоните: Литва согласна на транзит в Калининград "из уважения к трансатлантическому единству"

Литва готова выполнять рекомендации Еврокомиссии по транзиту в Калининград "из уважения" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва согласна выполнить рекомендации Еврокомиссии по вопросу транзита в Калининградскую область, но только "из уважения к трансатлантическому единству". Соответствующее заявление сделала на брифинге литовский премьер-министр Ингрида Шимоните в четверг, 14 июля 2022 года.

По ее словам, новый порядок перевозки транзитных грузов начнет действовать после того, как литовские ведомства приведут правила в соответствие с европейскими рекомендациями.

Напомним, Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям против России, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, транзит по железной дороге разрешается при должном контроле. В МИД Литвы заявили, что положительно оценивают решение ЕК.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Калининградской области предложил России жестко ответить Литве на "блокаду" региона, запретив движение товаров между Прибалтикой и РФ. Глава региона выразил уверенность, что данная мера положительно скажется на работе калининградских портов, которые пострадали от антироссийских санкций.