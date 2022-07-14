Врач рассказала, чем белая бумага лучше желтой Фото: Артем КИЛЬКИН

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова заявила, что при чтении текстов с желтой бумаги работоспособность человека падает на 10 процентов.

"Чем ближе бумага к белому цвету, тем легче ею пользоваться, тем быстрее человек читает, меньше делает ошибок. Если сравнивать, наверное, процентов на 10 падает работоспособность при работе с небеленой бумагой", - пояснила она в беседе с "Газета.ru".

Специалист также отметила, что желтая бумага не вредна для здорового человека, но вызывает большее зрительное утомление.

При этом заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров ранее заявил, что небелёная офисная бумага от российских производителей полезна для глаз человека, в отличие от белёной, передает RT.

Кстати, как писали "Известия", новая бумага бежевого цвета, которая появилась в продаже после прекращения поставок белой бумаги на фоне антироссийских санкций, не повредит офисной технике, заявлял руководитель одной из томских полиграфических компаний.