Глава Минфина США пригрозила перекрыть России часть экспорта нефти при несоблюдении “потолка цен” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов США Джанет Йеллен надеется, что Китай и Индия будут заинтересованы в введении "потолка" цен на нефть из России, так как это позволить уменьшить стоимость закупаемых ими энергоресурсов. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в четверг в Индонезии накануне встречи глав минфинов стран G20.

"Я надеюсь, что Китай и Индия увидят, что соблюдение ограничения на цены российской нефти - в их интересах, так как это приведет к уменьшению цены на российскую нефть, которую они импортируют", - сказала она, добавив, что введение этой меры позволит сохранить глобальные поставки нефти после того, как начнут действовать "европейские и, возможно, британские и американские" ограничения в отношении транспортировки российской нефти.

Также она добавила, что в случае отсутствия такого механизма цены поднимутся еще выше, поскольку большие объемы российской нефти "будут заперты". Механизм ограничения цен, подчеркнула она, "даст России возможность экспорта нефти по довольно выгодным ценам".

"Это поможет потребителям во всем мире, в том числе, в Китае и Индии, избежать скачка мировых цен на нефть" - заключила она.

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Кроме этого, ранее США пригрозили России ответом в случае размещения военных на Кубе. Но пока Вашингтон считает заявления о возможном размещении российских вооружений в Латинской Америке "пустыми угрозами".