Кремль позитивно оценивает признание независимости ДНР и ЛНР Северной Кореей

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об отношении Кремля к факту признания независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) со стороны КНДР.

По словам официального представителя Кремля, Москва к данному решению Северной Кореи относится позитивно.

Дмитрий Песков добавил, что аналогичных сигналов со стороны других стран пока не поступало.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет реагировать на признание КНДР независимости ДНР и ЛНР "очень жестко на всех уровнях".

Напомним, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решении Северной Кореи признать независимость ДНР. Парламентарий отметила, что таким образом власти КНДР продемонстрировали свое несогласие с миром во главе США.