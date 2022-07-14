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Политика14 июля 2022 11:52

Медведев заявил об излишне раздутых имперских амбициях США

“Раскормленной и огнавлевшей” империи осталось жить недолго, считает замглавы Совбеза РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что излишне раздутые имперские амбиции СШАявляются признаком того, что империи, "раскормленной и обнаглевшей от своей безнаказанности", жить осталось не очень долго.

В своем Телеграм-канале Медведев написал, что национальная гордыня Соединенных Штатов, "помноженная на тупую, хамскую и самоуверенную силу, – крайне опасная вещь".

“Это ли не красная дорожка к полноценному нацизму? Модернизированному нацизму версии light XXI века. Но чем дальше, тем труднее жирным "хрякам со скотного двора" диктовать всему миру свои правила. Излишне раздутые, неоправданные имперские амбиции - верный признак, что империи, раскормленной и обнаглевшей от своей безнаказанности, жить осталось не очень долго", - отметил Медведев.

Ранее замглавы Совбеза РФ назвал США "государством-разбойником". Он отметил, что именно Штаты беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара.

Также ранее Медведев заявил, что у США есть цель разрушить Россию, но нет стратегии. Зампредседателя Совбеза РФ подчеркнул, что американцы не задумываются о последствиях.