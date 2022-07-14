Глава Минобороны Венгрии поручил усилить боеготовность страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички заявил, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил страны и провести интенсивные учения в разных ее частях из-за продолжающегося конфликта на Украине и наплыва мигрантов на южные границы государства.

"До настоящего времени венгерская армия выполняла действия меньшей интенсивности, обычные задачи в мирное время. В настоящее время это меняется... Чтобы защитить мир у нас, я приказал командующему венгерскими вооруженными силами Ромулу Русин-Сенди подготовиться к усилению боеготовности вооруженных сил. Это означает, что в ближайшее время солдаты будут более усиленно тренироваться в более крупных подразделениях в нескольких частях страны. Ускоряется подготовка, призывается больше резервистов", -отметил Салаи-Бобровнички в соцсетях.

Он также добавил, что Венгрия сталкивается с "беспрецедентными вызовами безопасности" из-за конфликта на соседней Украине и "жестоких иллегальных мигрантов, которые осаждают южные границы страны".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 июля 2022 года можно прочитать здесь.