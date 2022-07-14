Глава оренбургского Комитета прав по защите прав потребителей осужден на четыре года

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Глава оренбургского Комитета прав по защите прав потребителей Димиль Даминов осужден на четыре года и оштрафован на 150 тысяч рублей. Также полтора года после освобождения он не сможет заниматься юридической деятельностью. Слушания по уголовному делу проходили в Ленинском районном суде Оренбурга, передает 56orb.ru.

По данным следствия, злоумышленник возглавлял организацию по оказанию платной юридической помощи. Деньги с клиентов мужчина брал, вот только свои обязанности не исполнял. Общая сумма ущерба – свыше трех миллионов рублей.

Вину в содеянном преступник не признает. Приговор он посчитал слишком жестоким и подал апелляцию. О датах и месте ее рассмотрения пока не сообщается.