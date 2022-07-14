Байден назвал цель своего визита на Ближний Восток

Байден заявил, что США не намерены уступать роль лидера на Ближнем Востоке России и Китаю Фото: REUTERS

Соединенные Штаты хотят показать Ближнему Востоку, что способны быть лидерами в этом регионе и не намерены уступать эту роль России и Китаю, заявил президент США Джо Байден.

«Цель, с которой я отправляюсь в Саудовскую Аравию, состоит в том, чтобы продвигать интересы США таким образом, что у нас, думаю, есть возможность восстановить то, от чего мы по ошибке ушли, – наше влияние на Ближнем Востоке. Я хочу дать ясно понять, что мы можем продолжить играть роль лидера в регионе и не создавать вакуум, который заполнят Китай или Россия вопреки интересам США, Израиля и других стран», – сказал политик на пресс-конференции.

По словам Байдена, во время своего визита на Ближний Восток он намерен провести встречи с лидерами девяти государств. Как заявил глава Белого дома, «на кону много вопросов». В частности, сообщил американский лидер, в Саудовской Аравии он намерен обсудить права человека.