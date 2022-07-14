Аналитик Подлевских считает, что остановка промышленности будет худшим сценарием кризиса в Европе

Аналитик описал худший сценарий энергетического кризиса в Европе Фото: REUTERS

Аналитик Николай Подлевских заявил, что если Европа введет эмбарго на поставки газа из России или они прекратятся по каким-то другим причинам, вероятны существенные проблемы с зимним отоплением, остановка целых отраслей промышленности, включая химическую, обрабатывающую и ряд предприятий, завязанных на энергетике.

"В принципе, глубина апокалипсиса здесь может оказаться достаточно большой, потому что завязки Европы на поставках российского газа очень прочные и существенные. Заменить их совершенно нечем, потому полное отключение будет означать катастрофу", - сказал он в беседе с Lenta.ru

При этом, по его словам, вероятность такого исхода не очень высока.

"Конечно, данный сценарий будет использоваться для давления, но представить, что он все же реализуется, пока достаточно сложно", - отметил он.

Напомним, поставки газа по «Северному потоку» приостановились в 7:00 по московскому времени 11 июля. Обе нитки газопровода остановились для проведения профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации. Ожидается, что техобслуживание продлится до 21 июля, информирует ФАН.

Кстати, депутат Европарламента (ЕП) от Австрии Роман Хайдер ранее заявил, что план Евросоюза по уменьшению выбросов в атмосферу может оказаться неосуществимым из-за антироссийских санкций. По словам Хайдера, изменение позиции ЕП говорит о том, что руководство европейских стран столкнулось с реальностью, передает телеканал "360".