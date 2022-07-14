МИД Венгрии сообщил, что Вена и Будапешт не готовы обсуждать санкции в отношении российского газа

Петер Сийярто Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вена и Будапешт не готовы обсуждать в отношении против поставок газа из России. Об этом сегодня, 14 июля, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции с руководителем МИД Австрии Александером Шалленбергом.

"В том, что касается зависимости от российского газа, мы в одной лодке. Александер (Шалленберг - прим. ред.) вчера в Будапеште верно отметил, что это не является нашим желанием, это факт, определенный инфраструктурой и географией. Это следует учесть и поставить на первое место нацинтересы, чтобы обеспечить поставки газа для наших стран. В Венгрии мы четко дали понять, что даже не готовы обсуждать какие-либо санкции в отношении поставок газа. Мы дали понять, что не будем поддерживать санкционный перечень, который включит в себя Газпром или Газпромбанк", - отметил Сийярто.

Ранее сообщалось, что Венгрия не поддержит санкции ЕС на импорт газа из России и уж тем более выступит против обеспечения бесполетной зоны над Украиной или введения в Украину миротворческой миссии.