Симоньян сообщила, что удар в Виннице нанесли по пункту размещения украинских националистов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Удар в Виннице был нанесен Вооруженными силами Росси по пункту размещения украинских националистов в Доме офицеров, сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: «В Дом офицеров – там был временный пункт размещения нациков», – написала журналист в своем Telegram-канале.

Напомним, утром в четверг, 14 июля, украинские власти сообщили о взрывах в центре Винницы. Как утверждает президент Украины Владимир Зеленский, в результате взрывов погибли мирные жители. Кроме того Киев заявил о множестве раненных.

Как писал сайт kp.ru, 24 февраля 2022 президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.