Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика14 июля 2022 12:24

Симоньян сообщила, что удар в Виннице нанесли по пункту размещения украинских националистов

О взрывах в центре Винницы утром в четверг, 14 июля, сообщили украинские власти
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Симоньян сообщила, что удар в Виннице нанесли по пункту размещения украинских националистов

Симоньян сообщила, что удар в Виннице нанесли по пункту размещения украинских националистов

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Удар в Виннице был нанесен Вооруженными силами Росси по пункту размещения украинских националистов в Доме офицеров, сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: «В Дом офицеров – там был временный пункт размещения нациков», – написала журналист в своем Telegram-канале.

Напомним, утром в четверг, 14 июля, украинские власти сообщили о взрывах в центре Винницы. Как утверждает президент Украины Владимир Зеленский, в результате взрывов погибли мирные жители. Кроме того Киев заявил о множестве раненных.

Как писал сайт kp.ru, 24 февраля 2022 президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.