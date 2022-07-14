Путин подписал закон об ужесточении наказания за опасное вождение Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за опасное вождение, в частности за повторное управление автомобилем без прав.

Как сказано в документе, размещенном на портале правовой информации, тем, кто повторно сел за руль без прав, грозит штраф до 250 тысяч рублей и лишение свободы до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

В случае если водитель управляет автомобилем без прав повторно, имея при этом судимость за то, что покинул место ДТП, причинив тяжкий вред здоровью или смерть, то он может быть наказан штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет.

Как писал сайт Kp.ru, в начале июля Государственная дума приняла в пакет законопроектов об ужесточении наказания за опасное вождение.