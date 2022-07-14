Турцию уличили в желании шантажировать Запад вступлением в БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что Саудовская Аравия, Египет и Турция могут использовать возможность вступления в БРИКС для шантажа Запада и получения ряда преференций.

"Не будем забывать, что десятки, а то и сотни миллиардов долларов заморожены и находятся на Западе. А финансовое положение Турции сейчас, мягко говоря, сложное. Так что у всех перечисленных государств точно есть, что просить у западных стран, особенно учитывая их жесткую позицию относительно России", - пояснил он в беседе с Lenta.ru

Ордуханян также назвал Эрдогана "мастером интриги и политического шантажа", действия которого достаточно сложно прогнозировать.

Напомним, Турция, Египет и Саудовская Аравия могут присоединиться к БРИКС. Об этом рассказала глава форума БРИКС Пурнима Ананд, рассказывает "Пятый канал"

Страны БРИКС углубляют взаимодействие между собой по всем направлениям сотрудничества, а авторитет объединения растет, заявлял президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС. По мнению российского лидера, государства БРИКС обладают огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом. Путин также отметил, что считает тему сегодняшнего саммита актуальной, поскольку объединение вступают «в новую эру глобального развития». Как подчеркнул политик, роль БРИКС сегодня востребована для выстраивания многополярного мира.