Медведев сравнил США с героями из «Скотного двора»

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил политику Соединенных Штатов Америки с персонажами «Скотного двора».

В своем Telegram-канале политик выразил мнение, что Вашингтон опирается на лозунг, «который на оруэлловском скотном дворе провозгласил жирный хряк по имени Наполеон: «Все животные равны. Но некоторые равнее прочих».

Медведев считает, что эта цитата являются сутью американского понимания демократии. Если кто-то не согласен с Вашингтоном, то он «будет лишен пайка, задавлен или отправлен на скотобойню», добавил политик.

Ранее Дмитрий Медведев выразил мнение, что с Россией теперь считаются по-настоящему - как с Советским Союзом, а в чем-то, судя по набору санкций, и серьезнее. Он также напомнил о словах президента России Владимира Путина, который обозначил целями военной спецоперации защиту населения Донбасса, а также «демилитаризацию и денацификацию Украины». Они, как отметил Медведев, «будут достигнуты», но есть еще одна задача, которая, как он уверен, «уже решена».

До этого Медведев заявил, что показательный процесс против России намерены устроить те, кто верит в свою безнаказанность и неподсудность, отметив, что у них это не получится. По его словам, «псы войны» и сами это понимают, заходясь «отвратительным лаем».