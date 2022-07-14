Экономист Беляев назвал отказ Германии от российских угля и нефти необдуманным поступком Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал отказ Германии от российских угля и нефти необдуманным поступком.

"Это необдуманный шаг в том смысле, что Германии придется работать в ситуации ограниченных энергетических ресурсов, потому что полностью, на 100 процентов, заменить поставки российского угля и российской нефти она не в состоянии", - пояснил он в беседе с Lenta.ru

По его словам, этот шаг приведет европейскую экономику к кризису.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что власти ФРГ стараются сделать всё, чтобы не допустить раскола общества из-за ситуации с поставками газа и его возможной нехватки, рассказывает Life.ru

Как писал телеканал "360", помощник канцлера ФРГ Олафа Шольца назвал точные сроки. Так, 1 августа страна прекратит закупки угля, 31 декабря — нефти. По его словам, ранее на Россию приходилось по 40% потока этих энергоресурсов в Германию.

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