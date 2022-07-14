Bloomberg: Евросоюз обсуждает снятие санкций с ряда россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Евросоюзе обсуждают возможность снятия санкций примерно с четырех десятков граждан России, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.

"Евросоюз обсуждает снятие ограничений, которые он ввел против ряда россиян… после того, как юристы блока выяснили, что меры могли быть введены на слабых основаниях", - уточняется в статье.

Указывается, что примерно 30 человек уже обратились в суд с требованием исключить их из списка санкций, а еще около десяти попросили об этом напрямую Евросоюз.

Напомним, ранее Силуанов назвал действия Запада экономической войной против России. Об этом он заявил во время выступления на совещании членов правительства с президентом страны Владимиром Путиным 10 марта. Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, нанося тем самым ущерб мировой торговле, подчеркнул Силуанов.

Также ранее МИД Эстонии сообщил, что Евросоюз должен обсудить седьмой пакет санкций против России 20 июня 2022 года. Речь будет идти о “дальнейших энергетических мерах”.