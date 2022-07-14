Валерий Газзаев предложил порядок снятия отстранений футбольных сборных и клубов от международных стартов

Валерий Газзаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

С весны 2022 года российские футбольные сборные и клубы находятся под санкциями ФИФА и УЕФА. Им запрещено участие в международных турнирах из-за ситуации вокруг Украины. Заслуженный тренер Валерий Газзаев в интервью «КП-Спорт» предложил способ снятия ограничений:

- Я считаю, чтобы интерес был к национальному чемпионату, мне кажется, было бы очень правильно, если бы международные федерации футбола, ФИФА и УЕФА, разрешили нашей сборной участвовать в отборочных играх чемпионата мира и Европы. Это был бы стимул для игроков национального первенства – стремиться попасть в национальную сборную. Поэтапно. А потом уже и клубы. Мне кажется, это было бы намного правильнее, - отметил Валерий Газзаев.

Отметим, что помимо этого в интервью «КП-Спорт» Газзаев рассказал, что считает сильным тренером Сергея Семака в "Зените", предложил в два раза увеличить Премьер-Лигу и предрек "Динамо" проблемы в обороне в новом сезоне.