Тренер Валерий Газзаев предложил увеличить Премьер-Лигу

Валерий Газзаев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев в интервью «КП-Спорт» высказался по поводу реформ в российском футболе. В грядущем сезоне в Премьер-Лиге будут играть 16 команд. Но по мнению именитого наставника, это число могло бы стать еще больше:

- Остались 16 команд. Я считаю, как минимум в два раза надо было увеличить Премьер-лигу, потому что у нас большая страна. И сейчас есть возможность. Сегодня нет никаких международных обязательств, поэтому мы могли бы спокойно Первую лигу и Премьер-лигу объединить. И еще создать Первую лигу из Второй лиги, допустим, 18-20 команд. Мне кажется, что по такому принципу надо было. Сегодня есть такая возможно.

Появление 32 команд в элитной лиге, по мнению Валерия Газзаева, поможет популяризации футбола в нашей стране и поможет появлению новых талантливых игроков:

- Что это даст? Во-первых, даст популяризацию. Это минимум половина субъектов Российской Федерации будут вовлечены в систему профессионального футбола, того же детско-юношеского футбола, молодежного и т.д. Появятся молодые игроки, у которых, может быть, сегодня и стимула особого нет во Второй лиге. Мне кажется, надо было более масштабно.

Отметим, что в интервью "КП-Спорт" помимо этого Валерий Газзаев рассказал , что считает негативным введение паспорта болельщика, поведал свою точку зрения на отстранение российских сборных и клубов от международых поединков и назвал клубы-конкуренты "Зенита" в новом сезоне.