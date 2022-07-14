Валерий Газзаев считает, что ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» навяжут борьбу «Зениту» в Премьер-Лиге

Валерий Газзаев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Последние несколько сезонов чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге неизменно побеждает питерский «Зенит». Однако же, в интервью «КП-Спорт» заслуженный тренер Валерий Газзаев отметил — амбиции есть сразу у нескольких команд и они могут навязать борьбу питерцам:

- Да, безусловно, «Зенит» сильнее всех выглядит, мы посмотрели сейчас по товарищеским играм, контрольным матчам. Но это не значит, что «Зенит» стал чемпионом. Чемпионом он станет после 30-го тура, когда закончится чемпионат. Поэтому я считаю, что для команд, у которых амбиции - ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», многие другие команды, которые реально претендуют на то, чтобы выиграть национальное первенство. Вот совсем недавно я прочитал, что ЦСКА должен обязательно выиграть чемпионат. Это уже хорошо, что стремление такое есть, - заявил Валерий Газзаев в интервью «КП-Спорт».

Отметим, что в интервью "КП-Спорт" помимо этого Валерий Газзаев рассказал, что у "Динамо" будут проблемы с обороной в новом сезоне, позитивно оценил работу тренеров Березуцких в ЦСКА и Сергея Семака в "Зените".