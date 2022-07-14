Валерий Газзаев - об отстранении от международных футбольных матчей: «Считаю, что европейский футбол осиротеет без России»

Валерий Газзаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев в интервью «КП-Спорт» прокомментировал ситуацию с временным отстранением сборной и клубов от международных футбольных турниров. Санкции были наложены весной 2022 года из-за ситуации вокруг Украины. Газзаев считает, что европейский футбол станет беднее без наших:

- Я считаю, что, конечно, осиротеет европейский футбол без России, потому что Россия становится мощной державой, уже не только спортивной, но и политической. Поэтому здесь тоже есть интересы. И мы видим несправедливость, которая существует сегодня.

Как отметил Газзаев, теперь федерации должны сосредоточиться на том, чтобы развивать свои виды спорта как можно лучше. Но необходимо стремиться к диалогу при выходе на международные старты:

- Что мы можем делать? Только работать, двигаться, ни в коем случае нельзя останавливаться. Развивать свой национальный вид спорта, не только футбол, но и все виды спорта. Всем федерациям, которые у нас сегодня выходят на международный уровень, конечно, надо заниматься, надо общаться.

Отметим, что в интервью "КП-Спорт" Валерий Газзаев помимо этого рассказал, что Премьер-Лигу можно было бы увеличить в два раза, высказался о дальнейших перспективах карьеры Артема Дзюбы и предложил организовать турнир с участием динамовских клубов разных стран.