Валерий Газзаев прокомментировал введение Fan ID в чемпионате России по футболу

Валерий Газзаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Известный тренер Валерий Газзаев прокомментировал введение в чемпионате России по футболу «паспорта болельщика», он же — Fan ID. Как отметил в интервью «КП-Спорт» Газзаев, сам он к этой инициативе относится настороженно:

- Я уже неоднократно говорил, я крайне отрицательно отношусь, чтобы в национальном чемпионате вводился Fan ID (или паспорт болельщика, как вы говорите). Ну, во-первых, почему он вводится. С точки зрения безопасности. Сегодня каждый матч практически мы смотрим по телевидению, и все сектора спокойно прослеживаются, видны.

По мнению Газзаева, в дальнейшем из-за этого может возникнуть ряд проблем с посещаемостью спортивных событий. Но в целом же такие документы Валерий Георгиевич считает оправданными при проведении стартов международного уровня:

- Хочу сказать, когда крупные международные турниры, Олимпийские игры или еще что-то, безусловно, это необходимо. Но что касается наших внутренних чемпионатов, совершенно нет никакой надобности.

При этом, паспорта болельщика лично для себя Валерий Газзаев не оформлял.

Отметим, что в интервью "КП-Спорт" помимо этого Валерий Газзаев рассказал, что у "Динамо" будут проблемы в новом сезоне, оценил работу братьев Березуцких в ЦСКА и поведал о том, как можно поменять РПЛ.