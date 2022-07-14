Тренер Валерий Газзаев позитивно оценил работу в ЦСКА братьев Березуцких

Валерий Газзаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

15 июля в России стартует новый сезон чемпионата России по футболу. И в этом турнире московский ЦСКА начнет выступать с новым тренерским штабом во главе с Владимиром Федотовым. Братья Березуцкие, которые были у руля команды в прошлом сезоне, покинули команду. Но смогли привести клуб к пятой позиции по итогам чемпионата в РПЛ. Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев в интервью «КП-Спорт» отметил:

- Что касается смены тренера в ЦСКА, то ЦСКА, к сожалению, за последние четыре года тоже, по-моему, 4 или 5 тренеров поменялось, и это тоже не говорит о стабильности. Значит, я считаю, что для первого сезона Березуцкие работали достаточно неплохо.

Валерий Газзаев заявил, что необходимо было дать возможность им продолжать дальше свою работу в армейском клубе:

- Заняли пятое место в первый сезон самостоятельной работы, я считаю, что необходимо было и дальше им… ну, действительно, были неплохие матчи, отрезки какие-то. Ну, сразу ничего не бывает.

Отметим, что в интервью "КП-Спорт" помимо этого Валерий Газзаев , что считает сильным тренером наставника "Зенита" Сергея Семака, оценил амбиции других клубов в РПЛ, которые будут биться с питерцами и высказался о карьере Артема Дзюбы.