Валерий Газзаев заявил, что считает Сергея Семака сильным тренером

Валерий Газзаев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валерий Газзаев в интервью «КП-Спорт» заявил, что считает сильным тренером наставника питерского «Зенита» Сергея Семака. Последние несколько сезонов именно клуб из Санкт-Петербурга неизменно выигрывал чемпионат России по футболу в Премьер-Лиге. По мнению Газзаева, такие результаты — заслуга именно тренера:

- Что касается Сергея Семака, да, я считаю, что он действительно стал уже хорошим тренером. Вот необходимо еще, конечно, желательно было бы подтвердить это на международной арене, но, я думаю, что это тоже впереди у него. И то, что сегодня Семак выделяется среди всех тренеров, это очевидно. Четыре раза выиграть подряд чемпионат – это не так просто.

Как отдельно пояснил Валерий Георгиевич, результаты команды — это итог работы тренера. А с этим у «Зенита» в последние годы проблем не имеется:

- В целом я считаю, что Сергей достаточно показывает хорошие результаты. Работа тренера – это его результаты. Поэтому он вообще может не тренировать. Если команда выигрывает, то просто стоять рядом.

Отметим, что в интервью "КП-Спорт" Валерий Газзаев еще рассказал о своей позиции по поводу введения паспорта болельщика, оценил последствия отстранения сборной России от международного футбола и предложил поменять число команд в РПЛ.