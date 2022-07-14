Валерий Газзаев предложил организовать товарищеский турнир с участием «Динамо» (Киев)

Валерий Газзаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заслуженный тренер Валерий Газзаев в свое время немало играл футболистом и работал тренером в динамовских командах. В интервью «КП-Спорт» именитый наставник предложил идею создания товарищеского турнира с участием динамовских клубов из разных стран. 18 апреля 2023 года исполнится 100 лет спортивному обществу «Динамо»:

- Кстати, вот очень хорошая идея – сейчас 100-летие и можно было бы турнир организовать динамовских команд. «Динамо»(Москва), «Динамо»(Минск), «Динамо»(Тбилиси), «Динамо»(Киев), почему нет? Все-таки такой турнир можно было бы. Потому что история советского футбола она все-таки на этих командах, и многие игроки, которые из динамовских команд участвовали в сборной на чемпионатах мира, значит, начиная с 1966 года. Поэтому в целом, я считаю, что это очень важно, - заявил Валерий Газзаев.

Отметим, что в интервью "КП-Спорт" помимо этого Газзаев рассказал , что думает о перспективах карьеры Артема Дзюбы, оценил позитивно работу братьев Березуцких в ЦСКА и назвал команды, которые будут биться с "Зенитом" в новом сезоне РПЛ.