Валерий Газзаев считает, что Артем Дзюба может продолжить свою карьеру в Премьер-Лиге

Валерий Газзаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

В конце прошлого сезона экс-капитан сборной России Артем Дзюба заявил, что покидает питерский «Зенит» после долгих лет выступления за клуб. Но до сих пор все еще не нашел себе новую команду и на днях Дзюба прибыл в расположение казанского «Рубина». Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев в интервью «КП-Спорт» заявил, что Дзюба является игроком с характером. И может и дальше играть достаточно хорошо:

- Я думаю, что вот это и минус для наших тренеров, которые боятся игроков с характерами держать в команде. Потому что они фактически дают результат. И вот вы упомянули Дзюбу – конечно, он спокойно мог бы играть еще и в национальном первенстве. Сейчас он тренируется с «Рубином», ну, если он будет за «Рубин» играть, это тоже для первого дивизиона, конечно, уже фигура. Но я думаю, что он мог и в Премьер-лиге играть спокойно. Поэтому в целом такими игроками разбрасываться не нужно, - отметил Валерий Газзаев.

Отметим, что в интервью "КП-Спорт" помимо этого Газзаев расказал о предложении организовать товарищеский турнир с участием динамовских клубов, оценил силы Сергея Семака как тренера и раскритиковал введение паспорта болельщика.