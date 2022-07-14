Песков считает нормальным решение Казахстана привлечь ушедшие из России компании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль не видит никаких рисков в решении властей Казахстана привлекать ушедшие из России компании, создание условий для их прихода – это нормально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу», – сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, в настоящее время многие компании вынуждены уходить из РФ «под беспрецедентным давлением извне». Песков назвал эту ситуацию «реальностью, в которой мы живем и работаем».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны создать благоприятные условия для прихода в республику компаний, ушедших с российского рынка. КАк отметил политик, каждая вторая из крупных иностранных компаний либо приостановила, либо прекратила работу в РФ.