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Политика14 июля 2022 13:05

Песков считает нормальным решение Казахстана привлечь ушедшие из России компании

Многие компании вынуждены уходить из РФ под беспрецедентным давлением извне, отметил представитель Кремля
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков считает нормальным решение Казахстана привлечь ушедшие из России компании

Песков считает нормальным решение Казахстана привлечь ушедшие из России компании

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль не видит никаких рисков в решении властей Казахстана привлекать ушедшие из России компании, создание условий для их прихода – это нормально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу», – сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, в настоящее время многие компании вынуждены уходить из РФ «под беспрецедентным давлением извне». Песков назвал эту ситуацию «реальностью, в которой мы живем и работаем».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны создать благоприятные условия для прихода в республику компаний, ушедших с российского рынка. КАк отметил политик, каждая вторая из крупных иностранных компаний либо приостановила, либо прекратила работу в РФ.