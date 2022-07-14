Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям обсудит вспышку оспы обезьян 21 июля 2022 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям соберется для обсуждения вспышки оспы обезьян 21 июля 2022.

«Гендиректор ВОЗ созовет второе заседание комитета Международных медико-санитарных правил по чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой оспы обезьян в нескольких странах в четверг, 21 июля», – говорится в распространенном ВОЗ сообщении.

Комитет ВОЗ по ЧС представит гендиректору организации сведения о том, как опасна вспышка оспы обезьян и существует ли риск чрезвычайной ситуации для мира. Кроме того, возможно, ВОЗ предложит временные рекомендации по борьбе с распространением вируса.

Как писал сайт kp.ru, ранее комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.

Напомним, Минздрав РФ сообщал, что система здравоохранения России готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев оспы обезьян