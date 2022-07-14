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В мире14 июля 2022 13:20

Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям обсудит вспышку оспы обезьян 21 июля 2022

Вероятно, организация предложит временные рекомендации по борьбе с распространением вируса
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям обсудит вспышку оспы обезьян 21 июля 2022

Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям обсудит вспышку оспы обезьян 21 июля 2022

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям соберется для обсуждения вспышки оспы обезьян 21 июля 2022.

«Гендиректор ВОЗ созовет второе заседание комитета Международных медико-санитарных правил по чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой оспы обезьян в нескольких странах в четверг, 21 июля», – говорится в распространенном ВОЗ сообщении.

Комитет ВОЗ по ЧС представит гендиректору организации сведения о том, как опасна вспышка оспы обезьян и существует ли риск чрезвычайной ситуации для мира. Кроме того, возможно, ВОЗ предложит временные рекомендации по борьбе с распространением вируса.

Как писал сайт kp.ru, ранее комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.

Напомним, Минздрав РФ сообщал, что система здравоохранения России готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев оспы обезьян