Путин подписал закон о возможности запрета самовыгула домашних животных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым расширяются полномочия властей регионов РФ. В частности субъекты смогут сами устанавливать требования к содержанию и выгулу домашних животных.

Документ разрешает регионам запрещать самовыгул домашних животных. Кроме того, законом устанавливается право региональных властей запрещать выпуск животных в местах, где находятся объекты повышенной опасности, образовательные и медицинские учреждения, говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.

Документ также предусматривает подготовку методических указаний регионам по обращению с безнадзорными животными, если они угрожают здоровью и жизни граждан.

Как писал сайт kp.ru, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что было предложено запретить самовыгул домашних животных по всей России, а также ограничить число мест для их выгула.