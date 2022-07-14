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Общество14 июля 2022 13:28

Путин подписал закон о возможности запрета самовыгула домашних животных

Законом устанавливается также право регионов запрещать выпуск животных в местах, где находятся объекты повышенной опасности
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин подписал закон о возможности запрета самовыгула домашних животных

Путин подписал закон о возможности запрета самовыгула домашних животных

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым расширяются полномочия властей регионов РФ. В частности субъекты смогут сами устанавливать требования к содержанию и выгулу домашних животных.

Документ разрешает регионам запрещать самовыгул домашних животных. Кроме того, законом устанавливается право региональных властей запрещать выпуск животных в местах, где находятся объекты повышенной опасности, образовательные и медицинские учреждения, говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.

Документ также предусматривает подготовку методических указаний регионам по обращению с безнадзорными животными, если они угрожают здоровью и жизни граждан.

Как писал сайт kp.ru, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что было предложено запретить самовыгул домашних животных по всей России, а также ограничить число мест для их выгула.