Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за границей

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, предусматривает зеркальные меры в ответ на действия государств, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ.

Документ наделяет генпрокурора и его заместителей правом запрещать на территории России СМИ зарубежного государства, которое ввело ограничение на работу или запрет российских СМИ.

"В случае запрета (ограничения) на территории иностранного государства деятельности российского СМИ в качестве ответной меры на основании решения Генерального прокурора РФ или его заместителей на территории РФ может быть запрещена (ограничена) деятельность иностранного СМИ, зарегистрированного на территории такого иностранного государства и распространяющего свою продукцию на территории РФ", - говорится в тексте закона.

Кроме этого, президент подписал закон о создании в России Фонда пенсионного и социального страхования. Структура будет создана в РФ в 2023-м году.

Также Путин подписал закон о создании в стране всероссийского движения детей и молодежи. Документ предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения, которыми смогут стать несовершеннолетние ученики школ, лицеев, гимназий, а также колледжей, техникумов и вузов.