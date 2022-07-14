Путин подписал закон о создании в России банка данных экстремистских материалов

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании банка данных экстремистских материалов.

Как заявлял председатель комитета ГосдумыРФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, создаваемый банк данных экстремистских материалов призван повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Документ, в том числе, предусматривает, что в Минюст РФ направляются материалы, которые суд признал экстремистскими.

Кроме этого, президент подписал закон о создании в России Фонда пенсионного и социального страхования. Структура будет создана в РФ в 2023-м году.

Также Путин подписал закон о создании в стране всероссийского движения детей и молодежи. Документ предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения, которыми смогут стать несовершеннолетние ученики школ, лицеев, гимназий, а также колледжей, техникумов и вузов.