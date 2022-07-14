Макрон заявил, что Франция не хочет разрастания конфликта на Украине в новую мировую войну Фото: REUTERS

Франция намерена добиться прекращения конфликта на Украине и не желает, чтобы он разросся в новую мировую войну, заявил французский президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы не хотим мировой войны и географического распространения этого конфликта на другие регионы. Нужно быть готовыми к тому, что этот конфликт будет длительным. Особенно тяжелый период будет летом и в начале осени», – сказал политик в интервью телеканалу France 2.

Как отметил Макрон, Франция по-прежнему будет оказывать военную и экономическую поддержку Украине.

Напомним, президент Франции заявлял, что страна никогда не будет воюющей стороной в конфликте на Украине и намерена продолжать переговоры с Россией об урегулировании кризиса столько, сколько потребуется.

Как писал сайт kp.ru, ранее Макрон отказался называть «геноцидом» действия России на Украине.