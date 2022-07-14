Делегация РФ в ОБСЕ заявила, что США с союзниками балансируют на грани открытой военной конфронтации с Россией Фото: Алексей БУЛАТОВ

США и их ближайшие союзники близки к открытой военной конфронтации с Россией и балансируют на грани опасного конфликта. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили журналистам представители российской делегации в ОБСЕ.

Запад не позволяет Украине перейти к мирному урегулированию украинского кризиса, подчеркнули российские дипломаты. РФ не будет церемониться с зарубежными наемниками, принимающими участие в боевых действиях на украинской территории, предупредили в делегации РФ в ОБСЕ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 июля 2022 года можно прочитать здесь.