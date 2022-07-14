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Экономика14 июля 2022 14:23

Путин подписал закон о праве банков вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Документ направлен на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин подписал закон о праве банков вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Путин подписал закон о праве банков вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц.

Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно ему, в договоре банковского вклада в иностранной валюте, заключаемого с юридическим лицом, может предусматриваться взимание комиссии – ее размер может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов. Речь идет о праве банка вводить комиссию, которая не является обязанностью.

Изменения направлены на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах. Соответствующие нормы будут распространяться на правоотношения, которые возникли не только из новых, но и уже действующих договоров вкладов юридических лиц.

Как писал сайт Kp.ru, ранее Банк России сообщал, что отрицательные ставки по валютным вкладам для физических лиц вводить не планируется.